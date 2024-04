POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen

Karlsruhe (ots) - Nach einem Pkw-Aufbruch in der Karlsruher Innenstadt nahmen Polizeibeamte in der Nacht auf Samstag einen 32-jährigen Tatverdächtigen fest. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge beobachtete eine Zeugin gegen 00:45 Uhr in der Karlstraße einen Mann, der offenbar die Scheibe eines geparkten Audi einschlug, in den Innenraum des Autos griff und anschließend ...

