Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Autoaufbruch fest

Karlsruhe (ots)

Nach einem Pkw-Aufbruch in der Karlsruher Innenstadt nahmen Polizeibeamte in der Nacht auf Samstag einen 32-jährigen Tatverdächtigen fest.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge beobachtete eine Zeugin gegen 00:45 Uhr in der Karlstraße einen Mann, der offenbar die Scheibe eines geparkten Audi einschlug, in den Innenraum des Autos griff und anschließend zu Fuß flüchtete. Die Zeugin nahm daraufhin die Verfolgung des Mannes auf und verständigte die Polizei. Die alarmierte Streife unterzog den Tatverdächtigen schließlich an der Kreuzung Sophienstraße/ Hirschstraße einer Kontrolle und nahm in vorläufig fest. Bei der anschließenden Absuche des Fluchtwegs und der Durchsuchung des Beschuldigten fanden die Beamten vermeintliches Diebesgut aus dem aufgebrochenen Pkw auf. Der 32-Jährige Tatverdächtige musste die Polizeibeamten zum Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz begleiten und wurde nach deren Abschluss der ersten strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell