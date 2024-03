Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schüler fährt mit nicht zugelassenem Motorrad in die Schule

Weimar (ots)

Am Mittwochmorgen beschloss ein 16jähriger mit einem nicht zugelassenen Cross-Motorrad in eine Regelschule in Weimar zu fahren. Ein Zeuge konnte das Fehlen eines Kennzeichens feststellen und informierte die Polizei. Vor Ort gesellte sich schließlich der vermeintliche Fahrer zu den Beamten und gab an, dass Motorrad lediglich geschoben zu haben, da er ja nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dank des Zeugen konnte diese Aussage allerdings widerlegt werden, auch war der Jugendliche schon des Öfteren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angefallen. Um das in Zukunft zu verhindern, wurde das Motorrad sichergestellt und abgeschleppt.

