POL-OF: Zwei Männer versuchten Golf zu rauben; Drei Verletzte und 70.000 Euro Schaden bei Überholmanöver und mehr

1. Zwei Männer versuchten Golf zu rauben - Langen

(cb) Einen weißen VW Golf wollten zwei 1,80 bis 1,85 Meter große und dunkel gekleidete Männer am Dienstagabend auf dem Parkplatz "Am weißen Stein" am Bahnhof in Langen rauben. Die beiden Unbekannten näherten sich der 25-jährigen Fahrzeugbesitzerin, welche gegen 21.20 Uhr ihren VW parkte. Sie forderten unvermittelt den Autoschlüssel. Die Frau lehnte das jedoch lautstark ab und wurde daraufhin unvermittelt mit Pfefferspray angesprüht. Es kam zu einem Gerangel, bei dem die Autobesitzerin laut um Hilfe rief. Die zwei bis dato unbekannten Täter ließen daraufhin von der Frau ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Täter sollen jeweils ein Pfefferspray mit sich geführt und benutzt haben. Ein Pfefferspray war gelb ummantelt, das andere war grün ummantelt. Zudem trug einer der beiden Täter einen Schlauchschal mit aufgedruckten Zähnen und rot/orangefarbener Umrandung. Der zweite Unbekannte soll sich ebenfalls einen schwarzen Schlauchschal mit einem gelb/blauen Aufdruck ins Gesicht gezogen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft dabei auch einen möglichen Zusammenhang zu einem vollendeten Fahrzeugraub am Montagabend im Kurt-Schumacher-Ring in Egelsbach (wir berichteten). Zu dem aktuellen Vorfall bitten die Beamten zudem um Zeugenhinweise, welche unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen werden.

2. Audi A6 vom Hof geklaut: Zeugen gesucht - Langen

(cb) Auf einen blauen Audi A6, der in der Potsdamer Straße (10er Hausnummern) im Hof abgestellt war, hatten es Fahrzeugdiebe in der Nacht zum Dienstag abgesehen. Die bislang unbekannten Täter gelangten, zwischen 0 Uhr und 6:30 Uhr, auf das Grundstück und entwendeten, womöglich mittels eines sogenannten Funkwellenverlängerers, das Fahrzeug. Mit dem Auto, an welchem OF-Kennzeichen angebracht waren, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen übernommen. Hinweisgeber wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei.

3. Drei Verletzte und 70.000 Euro Schaden bei Überholmanöver - B 486 / Langen

(lei) Auf der Bundesstraße 486 sind am späten Dienstagabend drei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge war ein 25-jähriger VW-Fahrer gegen 22 Uhr in westliche Richtung unterwegs, als er in Höhe der Pittlerstraße trotz bestehenden Überholverbots zu einem Überholmanöver auf die Gegenfahrspur ausscherte. Dort touchierte er mit seinem T-Roc zunächst einen entgegenkommenden BMW 1er, in dem ein 55-Jähriger saß, ehe er anschließend frontal mit der C-Klasse eines nachfolgenden 45-Jährigen zusammenstieß. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde hierbei schwer, die beiden anderen Fahrer leicht verletzt; alle drei kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Ihre Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von rund 70.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden, was zur Folge hatte, dass die Bundesstraße für mehr als zwei Stunden vollgesperrt war. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

