POL-OF: Alleinunfall: 63-Jähriger kam in Krankenhaus

Hainburg (ots)

(fg) Am Dienstagvormittag ereignete sich im Einmündungsbereich der Konrad-Adenauer-Straße / "An der Hasenleuchte" ein Verkehrsunfall, wobei ein Skoda-Fahrer im Anschluss in ein Krankenhaus kam. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 63-Jährige kurz nach 10.30 Uhr in seinem Skoda Octavia die Straße "An der Hasenleuchte" und kam kurz vor der Einmündung zur Konrad-Adenauer-Straße vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Straße ab. Im weiteren Verlauf prallte der Wagen gegen einen Laternenmast ehe er von einem Baum gestoppt wurde. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 36.000 Euro. Der Mann aus Hainburg kam aufgrund seines medizinischen Zustands umgehend in ein Krankenhaus. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182 8930-0.

Offenbach, 13.02.2024, Pressestelle, Felix Geis

