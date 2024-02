Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Außenspiegel bei mehreren Fahrzeugen geklaut; BMW geraubt: Polizei sucht Duo! Verkehrskontrolle: Polizei nimmt 21-Jährigen mit offenem Haftbefehl vorläufig fest und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Außenspiegel bei mehreren Fahrzeugen geklaut: Polizei bittet um Hinweise - Mühlheim

(lei) Wer kann Hinweise zu den Spiegeldieben geben? - Diese Frage richtet die Kriminalpolizei Offenbach an die Bevölkerung, nachdem Unbekannte in der Nacht zu Dienstag die Außenspiegel an mehreren geparkten Fahrzeugen entwendet hatten und die Ermittler nun entsprechende Anzeigen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls auf dem Tisch liegen haben. Bei ihrem Beutezug in der Zeit von 0.30 bis 4 Uhr gingen die Langfinger sieben Autos an, bei welchen sie teils nur die Spiegelgläser, teils aber auch ganze Spiegelgehäuse mitgehen ließen, indem sie diese offenbar professionell ausbauten und von der Verkabelung trennten. In der Saint-Priest-Straße waren zwei Mercedes, ein Porsche und ein BMW das Ziel der Kriminellen und in der unweit gelegen Jean-Monnet-Straße (10er-Hausnummern) betraf es einen BMW. Auch in der Feldstraße (einstellige Hausnummern) sowie der Lessingstraße wurden die Diebe jeweils an einem Mercedes aktiv. Die Kripo, die den Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro beziffert, prüft aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Taten einen Zusammenhang und sucht nun Zeugen, die Hinweise auf Täter geben können (069 8098-1234).

2. Autodiebe stahlen Mercedes GLE 350 d und Land Rover - Langen und Dreieich/Dreieichenhain

(jm) Autodiebe stahlen in der Nacht zum Dienstag einen in der Potsdamer Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkten Mercedes. Der schwarze Wagen war auf einem Hof neben dem Wohnhaus abgestellt und verschwand zwischen Montag, gegen 19.30 Uhr und Dienstag, gegen 2 Uhr. Am GLE 350d 4Matic waren OF-Kennzeichen angebracht. Zu einem weiteren Diebstahl kam es bereits am frühen Montagmorgen in der Philipp-Holzmann-Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter gegen 2.10 Uhr einen in Höhe der 50er-Hausnummern geparkten Land Rover. An dem hochwertigen grauen SUV waren ebenfalls OF-Kennzeichen angebracht. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu den Diebstählen sowie dem Verbleib der hochwertigen Fahrzeuge unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Scheiben eines Schulgebäudes zertrümmert: Polizei sucht weitere Zeugen - Langen

(jm) Ein Unbekannter hat am Montagabend zwei Scheiben eines Schulgebäudes in der Zimmerstraße eingeschlagen. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und gegen 19.45 Uhr die Polizei informiert. Der Täter wird als 1,85 Meter groß mit blonden nach oben gegelten Haaren beschrieben und soll dunkel gekleidet gewesen sein. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06103 9030-0.

4. BMW geraubt: Polizei sucht Duo! - Egelsbach

(fg) Zwei etwa 1,70 Meter große Unbekannte haben am Montagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters im Kurt-Schumacher-Ring einer 72-Jährigen ihren roten BMW geraubt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und erhofft sich nun Zeugenhinweise zum Vorfall selbst sowie zum Verbleib des roten 320d GT, an dem Darmstädter Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 800 angebracht waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen saß die Frau aus Darmstadt kurz nach 22 Uhr in ihrem Wagen auf dem dortigen Parkplatz. Im weiteren Verlauf habe sich das Duo dem Fahrzeug von hinten genähert. Einer der Täter soll an die Fahrerscheibe geklopft und der Darmstädterin signalisiert haben, dass ihr Kofferraum angeblich offen stehe. Die 72-Jährige stieg daraufhin aus ihrem Auto aus. Kurz darauf soll sich der Unbekannte auf den Fahrersitz gesetzt haben, während sein Komplize die Ausgestiegene festgehalten und weggestoßen haben soll. Danach stieg der Komplize auf die Rücksitzbank des roten Autos. Im Anschluss floh das Duo mit dem erbeuteten Wagen über die Kreisstraße 168. Der entwendete Wagen wurde umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise bitte an die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Verkehrskontrolle: Polizei nimmt 21-Jährigen mit offenem Haftbefehl vorläufig fest - Seligenstadt

(fg) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle nahmen Polizeibeamte einen 21-Jährigen am Montagnachmittag in Seligenstadt vorläufig fest; bei der Überprüfung des Mannes aus Seligenstadt, der sich zunächst mit falschen Personalien auswies, stellte sich heraus, dass dieser unter anderem einen offenen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Offenbach hatte. Dieser erging, da der Kontrollierte einer Hauptverhandlung in einer anderen Strafsache fernblieb. Im Zuge der Verkehrskontrolle fanden die Beamten zudem rund 65 Gramm Haschisch. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen, im Anschluss erkennungsdienstlich behandelt und kam ins Polizeigewahrsam. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Der 21-Jährige soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 13.02.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

