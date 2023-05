LPI-J: Kollision mit Gegenverkehr

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein 27-Jähriger wollte sich am Mittwochnachmittag mit Waren aus einem Einkaufszentrum in der Rodaer Straße in Hermsdorf widerrechtlich bereichern. An der Kasse zeigte er lediglich eine Getränkeflasche vor, welche er auch bezahlte. Die restlichen waren im Wert von knapp 40,- Euro jedoch hielt er verborgen, was jedoch aufflog. Der Ladendetektiv hatte das Treiben des Mannes beobachtet und sein ...

mehr