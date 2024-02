Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schwarzer Land Rover gestohlen; Einbruch in Werkstatt und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Kripo sucht Zeugen: Schwarzer Land Rover gestohlen - Hanau/Innenstadt

(fg) Autodiebe waren in der Nacht zum Montag in der Hanauer Innenstadt zugange und stahlen einen in der Gallienstraße (10er-Hausnummern) abgestellten schwarzen Land Rover. Der Wagen, an dem HU-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 47 angebracht waren, wurde in der Zeit zwischen Sonntagabend, 22 Uhr und Montagmorgen, 7.30 Uhr, entwendet. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Wer waren die Baustellendiebe? Zeugen bitte melden! - Hanau/Kesselstadt

(jm) Diebe suchten am Wochenende eine Baustelle in der Kastanienallee im Stadtteil Kesselstadt heim. In der Zeit zwischen Donnerstag, 16.50 Uhr und Montag, 8 Uhr, entwendeten Unbekannte eine auf einem Containerdach befindliche Rüttelplatte, die mit einer Kette sowie einem Vorhängeschloss gesichert war. Zum Abtransport nutzten die Täter mit aller Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug. Die Polizei bittet Anwohner oder Passanten, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich mit der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100-120 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Werkstatt - Hanau/Wolfgang

(jm) Unbekannte brachen in der Nacht zum Montag in eine Werkstatt in der Margarete-von-Wrangell-Straße ein. Zwischen 19 und 7.30 Uhr hebelten die Einbrecher eine Tür zur Werkstatt im Bereich der 10er-Hausnummern auf und entwendeten unter anderem ein Kfz-Diagnosegerät, Katalysatoren sowie ein Mobiltelefon. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Zwei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen - Gelnhausen / Meerholz

(lei) Diverses Säge- und Schneidwerkzeug sowie Werkzeugkästen haben Autoknacker am Wochenende aus einem geparkten Mercedes in der Reinhardtstraße erbeutet. Der oder die Unbekannten verschafften sich in der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr und Montag, 11.30 Uhr, Zugang zu dem in den 10er-Hausnummern abgestellten Vito, indem sie die seitliche Schiebetür aufhebelten und anschließend die Gerätschaften herausholten. An dem Wagen entstand Sachschaden von gut 2.000 Euro. Ein weiterer Handwerker-Vito wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag (22 bis 6.30 Uhr) in der Rhönstraße (60er-Hausnummern) aufgebrochen. Unter gleicher Vorgehensweise erlangten die Täter auch hier mehrere Werkzeuge. Die Ermittler der zuständigen Fachkommissariats 22 prüfen nun einen Zusammenhang zwischen beiden Taten und bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 13.02.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell