Feuerwehr Kalkar: Feuerwehren freuen sich über 29 ausgebildete Feuerwehrmänner und Frauen

Wie in den vergangenen Jahren wurden gemeinsam von den Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Kalkar und der Gemeinde Bedburg-Hau Kameradinnen und Kameraden im Grundlehrgang Modul 1 und 2 ausgebildet. "Dieser erste Teil der Grundausbildung wurde in Kalkar durchgeführt, der zweite Teil wird demnächst in Bedburg-Hau stattfinden. Die gemeinsame Ausbildung hat sich bewährt und ist weiterhin ein großartiges Beispiel für die interkommunale Zusammenarbeit der beiden Wehren" berichtet Klaus Elsmann, Leiter der Feuerwehr Bedburg- Hau. Die motivierten und vor allem gemischten 30 Teilnehmenden konnten die Truppmann (Sammelbegriff) Ausbildung mit den Teilmodulen 1 und 2 am 10. Juni 2023 in Kalkar erfolgreich abschließen. "So eine große Teilnehmerzahl war schon eine Herausforderung" berichtet Ausbildungsleiter und stellvertretender Leiter der Feuerwehr Kalkar Erwin Grootens. Der Lehrgang mit 29 Feuerwehrmännern und Frauen fand im Gerätehaus Appeldorn statt. Hier wurde die theoretische Ausbildung der Kameradinnen und Kameraden durchgeführt. Die praktische Ausbildung erfolgte auf verschiedenen kommunalen Außengeländen. Innerhalb von sechs Wochen wurden an 16 Tagen und in 70 Ausbildungsstunden den Teilnehmenden viel abverlangt. "Verschiedene Ausbilder aus der Stadtwehr Kalkar waren in den Bereichen Erste Hilfe, persönliche Schutzausrüstung, Rechte und Pflichten, Einsatzlehre, Fahrzeugkunde und vielen weiteren praktischen Themen am Unterricht beteiligt" erklärt Roland Matenaer, Leiter der Feuerwehr Kalkar. Obwohl die Gruppe sehr groß gewesen ist war es eine tolle Atmosphäre, ein gutes Miteinander mit einer entsprechenden Disziplin und auch die Alterspanne zwischen 16 und 59 Jahren war beeindruckend, schildert Erwin Grootens. "Wir hatten einen tollen Zusammenhalt in der gesamten Gruppe, wir konnten uns gut ergänzen. Feuerwehr ist Teamarbeit, da ist das Alter nicht so wichtig." berichtet der Lehrgangssprecher Stephan Duda begeistert. "Noch haben wir kein akutes Nachwuchsproblem, da aber immer wieder Kameradinnen und Kameraden in die Alters- in die Ehrenabteilung verabschiedet werden ist eine kontinuierliche Ausbildung unerlässlich" weiß Erwin Grootens zu berichten. Daher ist er besonders erfreut insgesamt 11 Kameradinnen und Kameraden aus der Stadtwehr Kalkar und 18 aus der Gemeindewehr Bedburg-Hau beglückwünschen zu dürfen.

Matthias Baumann, Leon Bergmann, Jonas Boßmann-van Husen, Marcus Daams, Norbert Derix, Luca Dippe, Stephan Duda, Pascal Eberhard, Kuba Franik, Jakob Hollands, Jonas Hüster, Luca Ingenhaag, Fabian Janßen, Kevin Janßen, Fabian Klaasen-van Husen, Michel König, Olsekii Maksymchuk, Noah Nissing, Tobias Osterkamp, Christian Pau, Simon Reintjes, Julan Reintjes, Christian Schlaghecken, Denis Schneider, Christian Seegers, Fynn Seydell, Jonathan van Beeck, Justus van Haaren, und Franke Verweyen. Nicht unerwähnt bleiben sollen neben Lehrgangsleiter Erwin Grootens auch die einzelnen Ausbilder: Roland Matenaer, Dominik Gründler, Jürgen Dahlmann, Maurice Bücken, Daniel Hegmann, Manuela Mohn, Helmut Hessel, Markus Leukers, Lukas Matenaer, Yvonne Pohle, Jörg Mohn, die Kameradinnen und Kameraden der Löscheinheiten Appeldorn, Grieth, Hönnepel, Mitte und Wissel die bei der praktischen Ausbildung unterstützt haben sowie die Mimen der ISAR Germany im Rahmen der Erste Hilfe Ausbildung. Nach der Aussprache wurde noch der kameradschaftliche Zusammenhalt gefördert. Dabei wuchs die Vorfreude auf den kommenden zweiten Teil der Grundausbildung, dem Modul 3 und 4.

