Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Zwei Einbrüche in Lützenhardt

Waldachtal (ots)

Vermutlich der oder die selben Täter haben in der Nacht auf Mittwoch zwei Einbrüche im Ortsteil Lützenhardt verübt.

In der Kirchenstraße gelangten der oder die Täter durch das Manipulieren eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Hotelrestaurants. Hier suchten er bzw. sie, zwischen 23:00 Uhr Dienstagabends und 06:00 Uhr Mittwochmorgens, offenbar nach Bargeld und öffneten hierfür sämtliche Schubladen. Mit rund 160 Euro erbeutetem Bargeld, sowie Lebensmittel konnten der oder die Täter unerkannt entkommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro hinterließen der oder die Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus mit dazugehörigen Geschäftsräumen in der Sattelackerstraße. Zwischen Mittwochmorgen 00:30 und Mittwochfrüh 01:00 Uhr gelangte der oder die Täter durch das manipulieren eines Fensters in das Innere des Hauses. Hier durchsuchten er bzw. sie auf dem Weg zu dem im Untergeschoss befindlichen Blumenladen sämtliche Taschen nach Bargeld. In den Geschäftsräumen entnahmen der oder die Täter aus einer Geldkassette das darin befindliche Bargeld, bevor sie unerkannt das Objekt verließen. Das erbeutete Diebesgut beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Der Polizeiposten Pfalzgrafenweiler ist mit der Sachbearbeitung der Einbrüche betraut und bitte Zeugen sowie Hinweisgeber sich beim zuständigen Polizeirevier Horb am Neckar unter der Rufnummer 07451 96 0, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

