POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Einbruch In Kindergarten

Schwann (ots)

Auf Bargeld hat es wohl ein Täter in einem Kindergarten in Schwann abgesehen.

Zwischen Dienstagabend 20:00 Uhr und Mittwochmorgen 06:30 Uhr hebelte ein bislang Unbekannter die Terrassentür eines Kindergartens in der Kalkstattstraße auf und gelang so in dessen Räumlichkeiten. Hier öffnete er vermutlich auf der Suche nach Bargeld gewaltsam mehrere Schränke und eine weitere Zimmertür. Mit erbeutetem Bargeld in noch unbekannter Höhe konnte der Täter unerkannt entkommen.

Der Polizeiposten Straubenhardt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sowie Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 07082 7912 0, beim Polizeirevier Neuenbürg zu melden.

