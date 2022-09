POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrgast zieht im Omnibus Küchenmesser - Polizeieinsatz mit mehreren Streifen

Horb am Neckar (ots) - Am Dienstagmorgen ist eine 23-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 28 schwer verletzt worden. Der 57-jährige Fahrer eines Sattelzuges war gegen 9.15 Uhr auf der Bundesstraße 28 von Horb kommend in Richtung Bildechingen unterwegs, als er auf das verkehrsbedingt an der Lichtzeichenanlage an der Einmündung "Rauer ...

mehr