POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Auffahrunfall mit einer schwer verletzten Person

Nagold (ots) - Am vergangenem Wochenende sind bislang Unbekannte in einen Getränkehandel in der Grafenwiesenstraße eingebrochen und haben einen Tresor samt Inhalt erbeutet. Den Einbrechern gelang es in der Zeit zwischen Samstag, 18:20 Uhr und Montag, 08:20 Uhr, über die Rückseite des Gebäudes in einen Aufenthaltsraum der Getränkehandlung einzudringen. Dort entwendeten sie den fest an der Wand befestigten Tresor samt ...

mehr