Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nicht nur den Jackpot geknackt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Den Jackpot geknackt haben Unbekannte in einer Tankstelle in Hermsdorf. Dabei spielten diese zwar nicht, nahmen das Knacken aber wörtlich. Wie Donnerstagmorgen festgestellt wurde, hatten der oder die Täter einen Nebenraum der Tankstelle betreten, wo sich zwei Spielautomaten befinden. Mit einem Hebelwerkzeug öffneten diese dann die Automaten und bedienten sich am darin befindlichen Geld. So eigneten sich die Langfinger über 2500 Euro widerrechtlich an. Im Anschluss versetzten die Täter die Automaten wieder in den Urzustand und entfernten sich unerkannt. Durch das Auslesen der Software konnte die Tatzeit auf den 8. September nachmittags datiert werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell