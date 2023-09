Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geld entwendet

Jena (ots)

Ein unbekannter Langfinger nutzte am Donnerstag einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit, um sich an gut 320,- Euro Bargeld zu bereichern. Der Täter betrat dazu eine Arztpraxis am Heinrichsberg und entwendete eine Kasse, welche hinter dem Tresen stand. Im Anschluss entfernte sich dieser samt Beute unerkannt.

