LPI-J: Garteneinrichtung gestohlen

Jena (ots) - Ein unbekannter Langfinger nutzte am Donnerstag einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit, um sich an gut 320,- Euro Bargeld zu bereichern. Der Täter betrat dazu eine Arztpraxis am Heinrichsberg und entwendete eine Kasse, welche hinter dem Tresen stand. Im Anschluss entfernte sich dieser samt Beute unerkannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

mehr