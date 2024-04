POL-KA: (KA) Rheinstetten - Bewaffneter Überfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Karlsruhe

Am Sonntagnachmittag gegen 15:10 Uhr betrat ein männlicher Täter eine Tankstelle in der Hauptstraße in Rheinstetten-Forchheim. Unter Vorhalt einer schwarzen Waffe erzwang er die Herausgabe von mehreren hundert Euro Bargeld. Danach verließ der Täter die Tankstelle zu Fuß und flüchtete in der Folge mit einem auffälligen neon-orangefarbenen sportlichen Fahrrad in Richtung B36. Der in der Tankstelle befindliche Angestellte blieb unverletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 180 cm, 20-30 Jahre alt, braun-blonder 3-Tage-Bart, braune Augen. Der Täter trug eine schwarze Jacke mit Kapuze der Marke Nike, eine schwarze Sturmhaube, weißes T-Shirt, grüner Rucksack der Marke Puma, blau weiße Sportschuhe mit Streifen, eine schwarze Hose und schwarze Handschuhe. Er sprach deutsch ohne erkennbaren Dialekt. Zeugen oder Personen, welche Angaben zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalpolizei Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

