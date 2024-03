Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Küchenbrand in Massen - Niemand verletzt

Unna (ots)

Am Freitagnachmittag (08.03.2024) kam es gegen 14:15 Uhr in der Straße Am Dieken zu einem Küchenbrand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die beiden Bewohner der Wohnung, ein 88 und 83 Jahre altes Ehepaar, und die weiteren anwesenden Hausbewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die betroffene Wohnung ist zunächst unbewohnbar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur möglichen Brandursache dauern an.

