POL-UN: Bergkamen - Versuchter Raub auf der Halde - Zeugen gesucht

Unna (ots) - Aus einer Lagerhalle eines Messebauunternehmens an der Morgenstraße in Unna sind in der Nacht von Dienstag (05.03.2024) auf Mittwoch (06.03.2024) mehrere Werkzeuge und Baumaschinen im fünfstelligen Wert entwendet worden. Zwischen 19.20 Uhr und 07.30 Uhr drangen die bislang Unbekannten in die Räumlichkeiten ein. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303-921 3120, 921 0 oder per Mail an ...

mehr