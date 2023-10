Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Am Mittwoch stellte ein 35-Jähriger gegen 19 Uhr seinen VW am rechten Straßenrand im Saumweg ab. Als er am Donnerstag gegen 18:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro an der linken Fahrzeugseite fest. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Fachsenfeld: Verkehrsschild beschädigt

In der Kirchstraße wurde am Donnerstag von einem Unbekannten ein Verkehrsschild samt Betonsockel herausgerissen. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Rehnenhof/Wetzgau: Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Freitag, 22:30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, wurde ein Opel, welcher am Fahrbahnrand in der Straße "An der Oberen Halde" geparkt war, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: 17-Jähriger durch Schläge verletzt

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung, die sich bereits am letzten Freitag im Bereich Hospitalgasse/Honiggasse ereignete. Gegen 22 Uhr war ein 17-Jähriger mit seinem Kumpel von einer dortigen Tankstelle in Richtung einer Bank unterwegs, als er mit fünf unbekannten jungen Männern in einen verbalen Streit geraten war. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll die Personengruppe den Jugendlichen mehrfach geschlagen und ihn bereits am Boden liegend getreten haben. Die fünf Männern, die alle dunkel gekleidet waren, sollen alle im Alter von 17-22 Jahren gewesen sein. Sie waren zwischen 170-185 cm groß und schmal gebaut. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise auf die Personengruppe geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell