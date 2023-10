Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat aufgebrochen, Von Fahrbahn abgekommen

Aalen (ots)

Obersontheim: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ein Dieb brach am Donnerstagmorgen gegen 03 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Dorfstraße auf und entwendete daraus Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Bühlertann hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07973 5137 um Zeugenhinweise.

Frankenhardt: Von Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr befuhr eine 19-jährige Fiat-Fahrerin einen Gemeindeverbindungsweg zwischen Unterspeltach und Bechhof in Richtung Bechhof. Dabei kam sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr die 19-Jährige in einen Graben, der Fiat überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Die junge Frau musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell