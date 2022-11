Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw gegen Baum, zwei Personen verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (VT) Am Dienstag, 01.11.2022, um 05:03 Uhr, befährt ein 22jähriger Mann aus Rietberg mit einem Pkw, Seat Ibiza, die Gütersloher Straße in Rietberg- Neuenkirchen aus Richtung Gütersloh kommend in Richtung Neuenkirchen. Im Fahrzeug befindet sich neben dem Fahrer noch eine 20jährige Beifahrerin aus Rietberg.

In Höhe der dortigen Golfanlage kommt der Pkw aus bisher nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallt dort frontal gegen einen Straßenbaum. Beide Insassen des Pkw werden schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie werden nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in angrenzende Krankenhäuser transportiert. Da die Atemluft des 22jährigen Fahrzeugführers nach Alkohol riecht, wird ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Der Pkw ist nicht mehr fahrbereit und wird durch ein hinzugerufenes Abschleppunternehmen abtransportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9000,00 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell