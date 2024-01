POL-PDNR: Fahrzeug durch aufgeschlagenes Gartentor beschädigt

Straßenhaus (ots) - Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum von Dienstagnacht bis Mittwochnachmittag in der Straße "Am Dorfplatz" in Straßenhaus ein grünes Cube Mountainbike entwendet. Das Fahrrad war im Tatzeitraum unter einem Holzunterstand in der Einfahrt des Geschädigten abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: ...

