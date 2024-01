Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und einer defekten Ampelanlage

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 49-jähriger BMW-Fahrer mit drei weiteren Insassen die Aldinger Straße aus Kornwestheim kommend in Richtung Remseck am Neckar. Auf Höhe der Einmündung Im Haldenrain kam der PKW aus bislang ungeklärter Ursache linksseitig von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte mit der auf der Verkehrsinsel installierten Ampelanlage, sodass diese aus der Verankerung gerissen wurde. Zur Räumung und Reinigung der Fahrbahn musste der Kreuzungsbereich kurzzeitig voll gesperrt werden. Bei dem Unfall wurden eine 42-jährige Mitfahrerin und ein 21-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Eine weitere 14-jährige Mitfahrerin sowie der Fahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben DRK und Feuerwehr waren drei Streifenwagen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg vor Ort.

