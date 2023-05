POL-E: Essen: Unbekannte Frauen zahlen mit Falschgeld im Supermarkt -Öffentlichkeitsfahndung

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am Samstag (29. April) gegen 2:00 Uhr raubten zwei Unbekannte am Kennedyplatz einen 16-jährigen Mülheimer aus. Der 16-Jährige hatte mit drei weiteren Personen eine Diskothek am Kopstadtplatz besucht und diese in Richtung Hauptbahnhof verlassen. Im Eingangsbereich waren ihm die beiden Unbekannten bereits aufgefallen, da sie offenbar einen Streit mit den dortigen Türstehern hatten. Auf ...

