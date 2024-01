Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannte dringen in Schulgebäude ein

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (29.12.2023), 16:00 Uhr und Montag (01.01.2024), 11:30 Uhr verschafften sich noch unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt in ein Schulgebäude in der Danziger Straße in Böblingen. Im Gebäudeinneren beschädigten die Unbekannte Teile der Einrichtung, hinterließen zerbrochene Glasflaschen und entwendeten Getränke und Süßigkeiten. Den Inhalt von mehreren Feuerlöschern versprühten die Täter in einem Innenhof. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell