POL-LB: Leonberg-Ramtel: Unbekannte treiben auf Schulgelände ihr Unwesen

Einen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.500 Euro hinterließen noch unbekannte Täter, als sie in der Silvesternacht auf dem Gelände einer Schule in der Gerlinger Straße in Leonberg-Ramtel ihr Unwesen trieben. Die Unbekannte sprühten mit grüner und roter Farbe unter anderem ein Hakenkreuz an die Gebäudewand. Zudem beschädigten sie eine Glastür sowie Jalousien. Auch die Umzäunung eines Gartenbeetes rissen die Täter aus der Verankerung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

