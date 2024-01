POL-LB: Herrenberg: Raub auf Straße

Ludwigsburg (ots) - Am Montag (01.01.2024) um 01.40 Uhr brannten in der Kurzen Straße in Böblingen mehrere Mülleimer. Diese befanden sich direkt an ein Wohnhaus angrenzend in einem Metallverschlag. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen bereits Teile der Außenfassade des Hauses in Brand. Die Bewohnenden konnten das Haus selbstständig und unverletzt verlassen. ...

