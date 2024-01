POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Einsätze zum Jahreswechsel

Ludwigsburg (ots) - In der Zeit zwischen Freitag 21:45 Uhr und Samstag 08:45 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Karl-Gärttner-Straße eingebrochen. Hierbei überstiegen die bislang unbekannten Täter den Zaun auf der Gebäuderückseite. Anschließend hebelten sie ein Küchenfenster auf. Von dort stiegen sie in das zum Tatzeitpunkt leerstehende Gebäude ein und durchwühlten die Räumlichkeiten auf allen ...

