Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/ Sindelfingen: Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

*** Zeugenaufruf ***

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (30.12.2023) ereignete sich gegen 14:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 81, zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Hulb und Böblingen/Sindelfingen, in Fahrtrichtung Stuttgart. Der 33-jährige Fahrer eines Ford Mondeo befuhr den mittleren Fahrstreifen und wollte die vor ihm langsamer werdende 39-jährige Fahrerin eines Peugeot 208 überholen, als der Peugeot plötzlich zum Stillstand kam. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte der Verkehrsunfall nicht mehr verhindert werden. In der Folge drehte sich der Peugeot und kam quer zur Fahrbahn auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen zum Unfallendstand. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Die 39-jährige Fahrerin gab an, dass sie aufgrund eines technischen Defekts am Fahrzeug zum Stillstand kam, weshalb der Peugeot auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart beschlagnahmt wurde und einem Gutachter vorgestellt werden soll. Beide Unfallbeteiligten, sowie der 43-jährige Beifahrer im Peugeot und die 26-jährige Beifahrerin im Ford, wurden leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe, erfolgte die Nassreinigung der Fahrbahn. Der rechte und mittlere Fahrstreifen blieben während der gesamten Unfallaufnahme gesperrt. Die Fahrbahn konnte erst nach etwa zweieinhalb Stunden wieder freigegeben werden, wodurch es zu einem Rückstau von bis zu vier Kilometern kam. Wer sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter 0711/6869-230 oder per Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden. Insbesondere wird der unbekannte Ersthelfer, ein junger Mann mit Kleinbus, gebeten, sich bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell