Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstagvormittag, 10:30 Uhr und Freitag, 18:40 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus im Wolfsweg eingebrochen. Hierbei hebelte der bislang unbekannte Täter ein auf der Gebäuderückseite befindliches Fenster im Erdgeschoss auf und gelangte so ins Innere des Hauses. Der Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Der Täter durchwühlte anschließend mehrere Räume und verließ das Haus wieder über das Fenster, durch welches er auch eingestiegen war. Zum Diebesgut wie auch zum Schaden am Gebäude können bislang keine abschließenden Angaben gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter 07142/405-0 oder über die E-Mail-Adresse bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

