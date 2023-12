Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: gefährdete Verkehrsteilnehmende gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Straßenverkehrsgefährdung, zu der es am Donnerstag (28.12.2023) gegen 14.20 Uhr auf der Landesstraße 1125 zwischen Sachsenheim-Großsachsenheim und Bietigheim-Bissingen gekommen ist, sucht die Polizei noch Zeugen und insbesondere gefährdete Personen. Eine 58 Jahre alte Renault-Fahrerin war in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs, als ein 23-jähriger Audi-Lenker, der in dieselbe Richtung fuhr, mehrere Fahrzeuge überholte. Währenddessen kam ihm ein silbernes Fahrzeug entgegen, so dass der Audi-Fahrer knapp vor der Renault-Lenkerin wieder einscherte. Um ihm dies zu ermöglichen, musste sie jedoch stark abbremsen. Die 58-Jährige verfolgte den Audi-Lenker im weiteren Verlauf, so dass eine Streifenwagenbesatzung den Fahrer letztlich in der Mühlwiesenstraße kontrollieren konnte. Personen, die durch die Fahrweise des Audi-Lenkers gefährdet oder gar geschädigt wurden, insbesondere auch die Person, die den silbernen Wagen lenkte, melden sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen.

