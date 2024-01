Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Jugendliche entwenden Bargeld nach Geldabhebung

Daaden (ots)

Eine 34jährige Frau hob am 24.01.2024 um ca. 14:00 Uhr Bargeld an dem Geldausgabeautomaten einer Bank in der Daadener Innenstadt ab. Als sie das Bankgebäude verließ, wurde ihr das Bargeld durch zwei vorbeigehende Jugendliche aus der Hand gerissen und entwendet. Aufgrund ihrer Zeugenaussage und unmittelbarer Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Einsatzkräfte der PI Betzdorf konnten die beiden 13 und 15jährigen Tatverdächtigen zeitnah ermittelt und kontrolliert werden, sie wurden ihren jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie sowie einen dritten Jugendlichen wird aktuell wegen Diebstahls ermittelt. An dieser Stelle weist die Polizei darauf hin, dass Geldabhebesituationen sowie das anschließende Verlassen der Bankgebäude von Tätern oft ausgenutzt werden, um nichtsahnende Bürger zu bestehlen oder gar zu berauben. Dies kann in vielen Fällen bereits durch einfache Verhaltensänderungen, wie das unmittelbare Verstauen des abgehobenen Bargeldes innerhalb des Geldausgabebereiches, vermieden werden.

