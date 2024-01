Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geparkter PKW beschädigt, Verursacher flüchtig

Betzdorf (ots)

Am 24.01.2024 parkte eine 75jährige Kundin des Aldi ihren PKW im Zeitraum 13:20 bis 14:00 Uhr auf dem Geschäftsparkplatz in der Wilhelmstraße in Betzdorf. Als sie nach dem Einkaufen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie frische Kratzer an ihrer Heckstoßstange fest. Dem Schadensbild zufolge dürfte jemand mit dem Einkaufswagen gegen den PKW gestoßen sein. Der Verursacher entfernte sich sodann unerlaubt von der Örtlichkeit. Wer kann Angaben zum Vorfall oder dem Verursacher machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

