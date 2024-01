Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Mittelbollenbach

Idar-Oberstein (ots)

Am 25.01.2024 zwischen 07:45 Uhr und 16:15 Uhr ereignete sich im Schützenrech in 55743 Idar-Oberstein OT Mittelbollenbach eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Täter kollidierte mit seinem Fahrzeug mit einer Mauer und beschädigte diese erheblich. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell