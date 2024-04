Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bargeld aus Fahrzeug entwendet

Meerbusch (ots)

Am Donnerstag (04.04.), gegen 12:00 Uhr, holte eine lebensältere Meerbuscherin bei einer Bank an der Dorfstraße Büderich Bargeld ab. Von dort aus suchte sie ihr Fahrzeug auf, welches am Dr.-Franz-Schütz-Platz geparkt war. Eine unbekannte Frau kam dann am Auto auf sie zu. Die Meerbuscherin wollte der Frau ihr Parkticket überlassen. Dies lehnte die Unbekannte ab. Sie zeigte stattdessen auf das Heck des Pkws, woraufhin die Meerbuscherin aus ihrem Fahrzeug stieg. Neben ihrem Reifen lagen zwei Geldscheine sowie Münzgeld. Beide Frauen bückten sich danach. Als die Dame wieder in ihren Pkw stieg, bemerkte sie, dass das abgeholte Bargeld aus dem Innenraum entwendet wurde.

Die Frau konnte wie folgt beschrieben werden: sie sei circa 160 Zentimeter groß, zwischen 25 und 35 Jahre alt, habe schwarzes Haar zu einem Zopf gebunden und rotlackierte Fingernägel. Ihr Aussehen wurde als zierlich und "südländisch" beschrieben. Sie ging in Richtung Bücherei.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Geschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell