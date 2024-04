Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vandalismus in Kaarst - Polizei sucht Zeugen

Kaarst (ots)

An einem Gymnasium an der Straße "Am Holzbüttger Haus" in Kaarst wurden in der Zeit von Dienstag (02.04.), circa 15:30 Uhr, bis Mittwoch (03.04.), circa 09:00 Uhr, acht elektrische Schließköpfe von Türen sowie zwei Schilder entwendet. Außerdem besprühten die mutmaßlichen Tatverdächtigen vier Mülltonnen, eine Informationstafel, eine Streusalztonne, sowie eine Metalltür einer Mülltonnengarage und den Eingangsbereich des Schulgeländes mit Graffiti. Ebenso wurde ein Schildermast verbogen, ein Lautsprecher sowie eine Glastür beschädigt und ein Gullideckel ausgehoben.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es werden Zeugen gesucht: Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell