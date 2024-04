Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Terminänderung: Start der Fahrradsaison - Pedelec-Simulator in Zons

Dormagen (ots)

Die für heute (04.04.) angesetzte Veranstaltung zum Thema Pedelec in Dormagen-Zons verschiebt sich aufgrund der Wetterlage auf Freitag (05.04.).

Wir hatten bereits über die Veranstaltung mit dem Pedelec-Simulator informiert: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5745753 Der neue Termin findet ebenfalls im Zeitraum von 11-14 Uhr statt. Auch die Örtlichkeit bleibt dieselbe: die Verkehrssicherheitsberater finden Sie auf dem am Herrenweg gelegenen Parkplatz "Am Rheintor" in Dormagen-Zons.

Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei geben Tipps, damit einem sicheren Start in die neue Radsaison nichts im Wege steht. Hierbei geht es nicht nur um das verkehrssichere Fahrrad, sondern auch um die richtige Ausrüstung für eine gelungene Radtour oder den täglichen Weg mit Ihrem Fahrrad.

Auch weiterhin erfreuen sich das Pedelec und E-Bike an großer und wachsender Beliebtheit. Die Räder mit eingebautem Rückenwind werden mittlerweile häufiger verkauft als Räder ohne jegliche Motorunterstützung. Deshalb wird am Infostand der Fachberater die Möglichkeit bestehen, mit einem Pedelec-Simulator zu fahren. Hier können nicht nur ohne jedes Risiko die Geschwindigkeit und der Bremsweg eines Pedelecs getestet werden, es gibt auch zahlreiche Informationen für Neueinsteiger oder Besitzer rund um das Thema. Die Polizei des Rhein-Kreises Neuss bietet zudem gemeinsam mit einigen Kooperationspartnern Fahrsicherheitstrainings für Pedelec-Fahrende an. Sollten Sie daran Interesse haben, so sprechen Sie die Kollegen der Verkehrssicherheitsberatung vor Ort gerne an.

Interessierte sowie Medienvertreter sind herzlich eingeladen, am Infostand vorbeizuschauen.

