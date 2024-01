Polizei Aachen

POL-AC: Raub in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Eschweiler (ots)

Am vergangenen Montag (22.01.2024) kam es gegen 22.20 Uhr zu einem schweren Raub in der Dürener Straße. Mehrere Täter sollen das Opfer in der eigenen Wohnung bedroht und ausgeraubt haben. Die genauen Abläufe und Umstände der Tat sind derzeit jedoch noch völlig unklar. Die Aachener Polizei sucht daher Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Dürener Straße hatten. Auch Fahrzeuge können im Zusammenhang mit der Tat stehen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0241-9577/31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241-9577/34210 entgegen. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell