Polizei Aachen

POL-AC: Angriff auf Polizeibeamte - Frau randalierte in Wohnung

Herzogenrath (ots)

Am Donnerstagnachmittag (18.1.24) ist es bei einem Einsatz zu Angriffen auf Aachener Polizeibeamte gekommen. Eine Polizistin und ein Polizist waren aufgrund ihrer Verletzungen nicht mehr dienstfähig und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Polizisten gegen 16.40 Uhr zu einem Einsatz wegen eines Streits in einer Wohnung an der Geilenkirchener Straße gerufen worden. Der Mann sagte, seine Frau würde in der Wohnung randalieren. Beim Öffnen der Tür griff die 28-Jährige sofort an, schlug der Polizistin mit der Faust ins Gesicht. Die Randaliererin konnte überwältigt werden, verletzte dabei aber auch den Polizisten. Die Beamten wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Frau stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weswegen ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde sie in Gewahrsam genommen. Sie wird sich wegen tätlichen Angriffs und Widerstands auf Polizeibeamte in einem Verfahren verantworten müssen. (sk)

