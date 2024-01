Polizei Aachen

POL-AC: Frau stirbt bei Wohnungsbrand

Alsdorf (ots)

Am Freitag (19.01.2024) kam es gegen 12:00 Uhr in der Rathausstraße zu einem Wohnungsbrand. Eine 46jährige Bewohnerin wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie jedoch im Laufe der Nacht ihren Verletzungen erlegen ist.

Die Feuerwehr wurde durch weitere Mieter des Mehrfamilienhauses über das Feuer informiert. Sie konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser verhindern. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde ein Statiker des Technischen Hilfswerks (THW) hinzugezogen. Dieser erkannte für das Haus akute Einsturzgefahr. Die Bewohner fanden bei Anverwandten Unterkunft. Über die genaue Schadenshöhe kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen.

Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 18:00 Uhr an. Die Rathausstraße blieb in diesem Zeitraum gesperrt. (And.)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell