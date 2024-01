Polizei Aachen

POL-AC: Kontrollen auf der Himmelsleiter und Verhaltenstipps der Polizei bei Schnee und Glätte

StädteRegion Aachen/Roetgen (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei Aachen hat am Sonntag (14.1.2024) die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer/-innen auf der Himmelsleiter (B 258) überprüft.

In der Tempo-50-Zone Richtung Aachen wurde das Tempo von mehr als 1400 Fahrzeugen gemessen. 256 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. Davon müssen 201 Fahrer/-innen mit einer schriftlichen Verwarnung rechnen, 55 mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Negativer Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 121 Stundenkilometern (Geschwindigkeitsüberschreitung von 71 km/h) geblitzt wurde. Dem Aachener droht ein Fahrverbot.

Zum Zeitpunkt der Kontrollen (zwischen 9.30 und 14.30 Uhr) lag Schnee bei -2 Grad.

Die Polizei Aachen rät in diesem Zusammenhang - auch im Hinblick auf die morgige Wettervorhersage - noch einmal eindringlich:

- Passen Sie Geschwindigkeit und Fahrverhalten an die Straßenverhältnisse und Witterungsbedingungen an. - Fahren Sie vorausschauend und berücksichtigen Sie den längeren Bremsweg Ihres Fahrzeugs. Halten Sie vorsichtshalber einen höheren Sicherheitsabstand ein. Vermeiden Sie schnelle und ruckartige Lenkbewegungen, starkes Bremsen und Beschleunigen sowie riskante Überholmanöver. - Sorgen Sie für freie Sicht und entfernen Sie Schnee und Eis von allen Scheiben, Außenspiegeln und Leuchten. (Ein freigekratztes "Guckloch" in der Windschutzscheibe allein reicht nicht!) Entfernen Sie auch Schnee und Eis vom Dach des Fahrzeugs.

Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie sicher an Ihr Ziel! (sk/kg)

