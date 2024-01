POL-AC: Korrekturmeldung zur Meldung "Nächtlicher Vandalismus" (Meldung vom 16.01.2024 14:15 Uhr)

Aachen (ots) - Bei einem Unfall in der Warmweiherstraße ist ein Mann am vergangenen Mittwoch (10.1.2024) schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 61-jährige Radfahrer gegen 7.10 Uhr auf der Warmweiherstraße unterwegs, als ihm ein Auto an der Kreuzung zur Bachstraße die Vorfahrt nahm und er dadurch bremsen musste und stürzte. Das Auto sei danach davongefahren. Der Mann erkannte ein weißes ...

