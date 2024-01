POL-AC: Verkehrsunfallflucht - Fahrradfahrer wird schwer verletzt

Aachen (ots) - Ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Burgstraße hat ein Todesopfer gefordert. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer gegen 22.45 Uhr am Freitagabend (12.1.24) ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Ehemann bereits ins Freie gerettet. Der 79-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Seine 81-jährige Frau konnte nur noch tot geborgen werden. Nach ersten ...

