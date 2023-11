POL-PDNR: Betäubungsmittelfund bei Personenkontrollen am Bahnhof Neuwied

Neuwied-Niederbieber (ots) - Am Freitag zwischen 11 Uhr und 12 Uhr befuhr ein bisher noch unbekanntes Fahrzeug den Neuen Weg in Niederbieber in Richtung Oberbieber. Im Bereich der Einmündung der Hans-Böckler-Straße stieß er dabei gegen ein dort geparktes Auto. Dabei entstand ein nicht unerheblicher Schaden. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern fuhr das Fahrzeug einfach weiter. Zeugen des Unfalls werden ...

