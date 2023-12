Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hasloh - Hausbewohner und Nachbarshund vertreiben Einbrecher - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montagabend (18.12.2023) ist es in der "Bogenstraße" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem der Täter vor dem Objekt angetroffen wurde und dieser anschließend flüchtete.

Um 18:48 Uhr kehrte der Geschädigte nach Hause zurück und traf am Hauseingang auf eine fremde Person. Diese Person ist unmittelbar zuvor in das Einfamilienhaus gewaltsam eingedrungen und begann mit der Durchsuchung eines Zimmers. Der Hund der Nachbarin bellte in diesem Moment laut auf, so dass der unbekannte Täter von seinem Vorhaben abließ und das Objekt wieder verließ.

Vor dem Haus traf der Einbrecher, der eine ungefähre Körpergröße von 180 cm hatte und komplett schwarz gekleidet war, dann auf den heimkehrenden Hausbewohner und flüchtete vom Tatort vermutlich in Richtung "Garstedter Weg/Bahnhofstraße". Da der Täter eine schwarze Sturmmaske und schwarze Handschuhe trug, konnte der Geschädigte keine genaueren Angaben zur Beschreibung tätigen.

Es ist nicht auszuschließen, dass ein zweiter Täter am Einbruch beteiligt war. Zu dieser Person liegt jedoch keine Beschreibung vor.

Aus dem Haus sind keine Gegenstände abhandengekommen.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten oder mögliche Täterhinweise werden seitens der Polizei erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell