Polizei Aachen

POL-AC: Versammlung der ANTIFA Aachen - hoher Zulauf in Aachens Innenstadt

Aachen (ots)

Am Samstagnachmittag (20.01.2024) fand in der Aachener Innenstadt eine Versammlung der ANTIFA Aachen mit dem Thema "ANTIFA (Stays) UNITED gegen Faschimus, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus" statt.

Nach einer Auftaktkundgebung auf dem Vorplatz des Aachener Hauptbahnhofes um 15:45 Uhr zog ein Versammlungsaufzug über die Lagerhausstraße, Boxgraben, Karmeliterstraße, Franzstraße, Kapuzinergraben, Peterstraße, Blondelstraße, Stiftstraße, Heinrichsallee, Wilhelmstraße, Zollernstraße, Warmweiherstraße, Bismarckstraße bis zum Frankenberger Park.

Ursprünglich erwartete die Versammlungsleitung 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bereits kurz nach Versammlungsbeginn schlossen sich mehrere Tausend Menschen der Versammlung an. In der Spitze beteiligten sich ca. 10.000 Menschen an dem Aufzug durch die Aachener Innenstadt und demonstrierten geschlossen gegen Rechts.

Während des Aufzugs auf der Wilhelmstraße wurde ein sogenannter Rauchtopf gezündet - dies wurde zur Anzeige gebracht. Gleiches gilt für das vereinzelte Abbrennen von Pyrotechnik im Frankenberger Park. Bis auf diese Vorfälle begleitete die Polizei Aachen einen lautstarken aber friedlichen Versammlungsaufzug.

Im Aachener Stadtgebiet kam es zu deutlichen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. (hi.)

