POL-KA: (KA) Karlsruhe - BAB 5 - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Karlsruhe (ots) - Eine fünfköpfige Personengruppe griff offenbar am vergangenen Samstag, gegen 17:40 Uhr, einen 41-jährigen an und raubten diesen aus. Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich der Geschädigte auf dem Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus in der Heilbronner Straße in Rintheim auf. Unvermittelt sei er wohl von einer Personengruppe durch Schläge und Tritte angegriffen worden. Im Zuge der Auseinandersetzung ...

