POL-ME: Schwarzer Toyota entwendet - die Polizei ermittelt - Hilden - 23/07/011

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 5. Juli 2023, entwendeten bisher unbekannte Täter einen schwarzen Hybrid SUV der Marke Toyota in Hilden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Dienstagabend (4. Juli 2023) stellte die Fahrerin eines schwarzen Toyota RAV4 ihr Fahrzeug in der Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses an der Schumannstraße ab. Am nächsten Morgen, gegen 7 Uhr, stellte sie den Diebstahl fest und alarmierte folgerichtig die Polizei.

Wie der oder die unbekannten Fahrzeugdiebe das Auto, das mit "Keyless Go" ausgestattet ist, stehlen konnten, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der Wert des neuen Hybrid SUV wird mit circa 44.000 Euro beziffert.

Bisher liegen der Hildener Polizei keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Fahrzeuges vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten schwarzen Toyota RAV4, nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

