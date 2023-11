Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer angegriffen und beinahe ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Mit mutmaßlichem Pfefferspray angegriffen und anschließend ausgeraubt wurde ein Radfahrer am Freitagabend in der Nähe des Schlossgartens in Karlsruhe.

Wie bislang bekannt, fuhr ein 36-jähriger Radfahrer gegen 22.10 Uhr entlang des Robinsonspielplatzes, als er von einem Mann unvermittelt angegriffen wurde. Der noch unbekannte Räuber sei aus einem Gebüsch hervorgetreten und habe sich dem Radfahrer in den Weg gestellt. Unvermittelt habe der Unbekannte dem 36-Jährigen Reizgas ins Gesicht gesprüht. Anschließend habe man versucht, den Rucksack vom Rücken des Geschädigten zu reißen, was jedoch aufgrund der Gegenwehr des Mannes misslang. Der mutmaßliche Täter floh daraufhin in Richtung Universität.

Der angegriffene Radfahrer erlitt Verletzungen durch das Reizgas im Bereich des Gesichts.

Bei dem flüchtigen Räuber soll es sich um einen Schwarzen handeln, der etwa 180 cm groß und komplett schwarz bekleidet war.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0721 666 5555.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell